El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará un proyecto de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales desarrolladas por las comunidades en la Reserva Forestal El Cocuy.

“Presentamos una propuesta de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales en el Cocuy sin expandir la frontera agropecuaria, manteniendo y recuperando los más importantes bienes ambientales del páramo. Con esta propuesta, reafirmamos algo fundamental, y es que las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

La entidad realizará mesas técnicas con las diferentes comunidades y las distintas partes interesadas en proyectos económicos en esta región para socializar las inquietudes y buscar el mayor número de respuestas posibles.

«Les invitamos a participar, a dialogar y a construir con nosotras este camino. Solo así lograremos armonizar conservación ambiental con los derechos del campesinado”, dijo Vélez Torres.