El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará un proyecto de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales desarrolladas por las comunidades en la Reserva Forestal El Cocuy.

“Presentamos una propuesta de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales en el Cocuy sin expandir la frontera agropecuaria, manteniendo y recuperando los más importantes bienes ambientales del páramo. Con esta propuesta, reafirmamos algo fundamental, y es que las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

La entidad realizará mesas técnicas con las diferentes comunidades y las distintas partes interesadas en proyectos económicos en esta región para socializar las inquietudes y buscar el mayor número de respuestas posibles.

«Les invitamos a participar, a dialogar y a construir con nosotras este camino. Solo así lograremos armonizar conservación ambiental con los derechos del campesinado”, dijo Vélez Torres.

Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez

| Europa Press | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»

| Europa Press | , ,
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Sigue la incertidumbre en el Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la…
Roy Barreras presenta su candidatura a la presidencia

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz. Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente…
Corte Constitucional ordena a Gustavo Petro retractarse por la frase «muñecas de la mafia»

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de su afirmación de «muñecas de la mafia», cuando en una de sus declaraciones hizo referencia a las periodistas en Colombia. «Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los…
