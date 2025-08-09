El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en alianza estratégica con los Pueblos Indígenas de Colombia, convoca a toda la sociedad colombiana a suscribir un Pacto por la Vida para la Protección de la Amazonía.

La iniciativa reconoce a las comunidades indígenas como guardianes ancestrales y custodios del 69% de la diversidad biológica nacional, con especial énfasis en la protección integral de la región amazónica como patrimonio de la humanidad.

«Desde el Minambiente estamos proyectando el pensamiento indígena para la protección de la Amazonía. Somos los Pueblos Indígenas los que habitamos en estos territorios amazónicos y sabemos cuáles son las soluciones para el cuidado de nuestra selva», destacó la ministra de Ambiente Lena Estrada.

Este pacto se fundamenta en cinco compromisos centrales: la unidad intersectorial por la vida amazónica, el fortalecimiento de la gobernanza territorial ancestral, la protección integral de la Amazonía como territorio de vida, la justicia climática reconociendo la selva como pilar mundial, y la democracia comunitaria con participación plena de todos los sectores sociales en las decisiones sobre territorios amazónicos.