La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), lideró un operativo interinstitucional de monitoreo de emisiones de ruido en el sector céntrico del municipio de Chiquinquirá (Boyacá).

El soporte técnico estuvo a cargo de expertos del Laboratorio de la CAR, quienes emplearon equipos especializados para garantizar que las mediciones cumplieran con los estándares legales.

Como resultado, se efectuaron ocho (8) monitoreos dirigidos principalmente a establecimientos tipo discoteca y a un equipo de ordeño, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los límites establecidos en la Resolución 0627 de 2006.

Del total de las evaluaciones, solo un establecimiento cumplió plenamente con la norma; cuatro superaron los niveles permitidos, dos se ubicaron en el límite máximo y uno arrojó un resultado indeterminado, debido a que el ruido de fondo exterior era superior al generado por la fuente evaluada.

Para garantizar la precisión del impacto ambiental, las mediciones se ejecutaron en dos fases: primero, con el establecimiento en funcionamiento habitual y, segundo, con las fuentes sonoras apagadas para registrar el ruido ambiente.

