Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 27, adscritas a la Vigésima Séptima Brigada, ubicaron y destruyeron dos unidades procesadoras de minería ilegal en la vereda Mandur, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán.

Durante la operación fueron inutilizadas excavadoras, clasificadores, motobombas, canales de drenaje, mangueras de alta presión y una considerable cantidad de combustible, elementos empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto.

El Ejército impactó las finanzas del grupo armado organizado residual E-48 Comandos de Frontera, que deja de percibir cerca de 229 millones de pesos producto de esta actividad ilícita.

Según expertos, la recuperación de las zonas afectadas por estas prácticas puede tardar más de treinta años, lo que evidencia la magnitud del daño ambiental mitigado por esta acción militar.

