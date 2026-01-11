La Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental incautó 96 aves destacándose 2 búhos, 1 halcón peregrino, 4 tinguas azules avaluadas en el comercio ilegal en aproximadamente $135.000.000.

El anterior resultado hace parte de un gran despliegue de operativos en todo el país para la protección de

la vida silvestre.

En el año 2025 se logró la incautación de 14.460 aves silvestres y la recuperación de 5.355 más. Estas acciones han contribuido de manera directa a la reducción del tráfico ilegal de fauna, la recuperación de especies y su posterior reintegración a su hábitat natural, bajo la coordinación de autoridades ambientales competentes.

“En el Día Mundial de las Aves reiteramos nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad del país. Cada operativo que realizamos contra el tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, sino que contribuye directamente a la conservación de los ecosistemas y a la protección de especies que cumplen un papel fundamental en el equilibrio ambiental. Desde la Policía Nacional seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades para enfrentar estos delitos y garantizar la preservación de nuestro capital natural para las futuras generaciones.” Manifestó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea director de Carabineros y Protección Ambiental.

