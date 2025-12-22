La Policía Nacional en coordinación con la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación intervinieron la actividad mineral ilegal al mando de alias ‘Marlon’, en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

La operación se desarrolló en el Río Cauca, donde fueron destruidas e inhabilitadas 18 dragas y 72 motobombas empleadas para actividades de minería ilegal. De acuerdo con la Policía con esta operación se afectaron las finanzas del grupo criminal, con un estimado en 648 millones de pesos, evitando además una renta ilegal mensual superior a 1.600 millones de pesos.

La intervención también representa un avance significativo en la protección ambiental, al impedir el vertimiento de mercurio y cianuro en el Río Cauca, afluente reconocido como sujeto de derechos, cuya contaminación pone en riesgo la biodiversidad, las fuentes hídricas y la salud de las comunidades ribereñas.