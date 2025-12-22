Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional en coordinación con la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación intervinieron la actividad mineral ilegal al mando de alias ‘Marlon’, en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

La operación se desarrolló en el Río Cauca, donde fueron destruidas e inhabilitadas 18 dragas y 72 motobombas empleadas para actividades de minería ilegal. De acuerdo con la Policía con esta operación se afectaron las finanzas del grupo criminal, con un estimado en 648 millones de pesos, evitando además una renta ilegal mensual superior a 1.600 millones de pesos.

Nota recomendada: Suspenden actividad minera en Cucunubá (Cundinamarca)

La intervención también representa un avance significativo en la protección ambiental, al impedir el vertimiento de mercurio y cianuro en el Río Cauca, afluente reconocido como sujeto de derechos, cuya contaminación pone en riesgo la biodiversidad, las fuentes hídricas y la salud de las comunidades ribereñas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo