Corantioquia continúa fortaleciendo la gestión ambiental en el Distrito de Medellín con el avance del proceso de delimitación de la ronda hídrica de la quebrada Doña María, una de las fuentes priorizadas dentro de su jurisdicción. La intervención se desarrolla en un tramo de 4,3 kilómetros de la cuenca media, ubicado en la vereda El Salado, corregimiento San Antonio de Prado.

Esta quebrada, junto con sus afluentes, se encuentra en una zona catalogada con amenaza alta por inundaciones, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 46 de 2006). Por ello, el acotamiento de su ronda hídrica se convierte en una acción clave para la reducción del riesgo de desastres, la planificación del territorio y la conservación de los ecosistemas.

La directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, destacó que este proceso va más allá de una intervención técnica. “Con este proceso, Corantioquia reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales, la reducción del riesgo de desastres y el trabajo articulado con las comunidades campesinas, los asentamientos Emberá Dobidá y las autoridades locales, como base para un desarrollo territorial sostenible”, afirmó.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cerca de 150 personas han participado activamente en espacios de diálogo y concertación, entre ellos líderes comunitarios, juntas de acción comunal, colectivos de mujeres, mesas ambientales, representantes del sector privado y entidades públicas, en coordinación con los corregidores del territorio.

La autoridad ambiental anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevas visitas técnicas y encuentros comunitarios, con el fin de seguir fortaleciendo la participación ciudadana y garantizar que las decisiones sobre el ordenamiento ambiental respondan a las realidades sociales, culturales y ecológicas de la zona.

Con estas acciones, Corantioquia consolida su apuesta por una gestión ambiental preventiva e incluyente, que busca proteger la vida, el agua y el territorio en uno de los sectores rurales más importantes del sur del Valle de Aburrá.

Nota recomendada: Operativo contra el ruido en Chiquinquirá (Boyacá)