La Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, realizó la verificación de un presunto caso de maltrato animal en el barrio La Peña.

Gracias a la denuncia ciudadana, se realizó una visita a una vivienda, emitiendo concepto desfavorable y se efectuó la aprehensión material preventiva de 18 caninos, 7 felinos, 4 palomas y 1 Perico Australiano, siendo trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Varios de estos animales se encontraban en lamentable abandono, desentendimiento y mal estado de salud según lo reportó el grupo de veterinarios que les atendieron durante la inspección.