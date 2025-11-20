Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aplicó una medida preventiva en situación de flagrancia a una planta de coquización ubicada en el municipio de Guachetá, al comprobar que estaba operando sin permiso de emisiones atmosféricas y con varios hornos coquizadores sin tapas, lo que ocasionaba emisiones fugitivas descontroladas.

Durante la visita técnica realizada por el equipo de la Dirección Regional Ubaté, se observó desde el exterior la presencia de numerosos ductos y la liberación de una alta cantidad de material particulado. Según las verificaciones efectuadas, la planta estaría compuesta por cuatro baterías de hornos: tres de ellas (1, 2 y 3) con 26 hornos cada una, y una cuarta con 20 hornos, para un total de 98 hornos tipo colmena, cada uno con capacidad aproximada de 5 toneladas de carbón.

En el recorrido se identificaron también alrededor de 300 toneladas de coque listas para su comercialización. Al solicitar información sobre estudios de emisiones provenientes de las chimeneas, los responsables indicaron que no tenían conocimiento de que se hubiese realizado algún monitoreo, por lo que se desconoce si la operación cumple con los estándares establecidos en la Resolución 909 de 2008, que regula los límites admisibles de contaminantes emitidos a la atmósfera por fuentes fijas.

“La producción de coque es una actividad económica significativa en la región; sin embargo, es importante desarrollarla bajo los lineamientos ambientales establecidos, garantizando la protección del aire, el suelo y los ecosistemas circundantes”, afirmó el director Regional de a CAR Ubaté, Julio Cesar Sierra León.

Nota recomendada: CAR Cundinamarca y la RAP-E Región Central trabajarán de la mano por el rio Bogotá

La entidad procedió a imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades que generan emisiones contaminantes al aire, derivadas de la operación de los 98 hornos de coque distribuidos en cuatro baterías conectadas a cuatro chimeneas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno. En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria,…
Siga leyendo

Mauricio Lizcano se retira de la coalición ALMA

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’. «Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de…
Siga leyendo

Se mantiene el proceso judicial contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, en el marco del proceso que se le sigue por hostigamiento al presidente Gustavo Petro y al M-19. La Sala Especial de…
Siga leyendo

Gobierno Petro ve con buenos ojos la salida de Maduro de Venezuela

| Confidencial Noticias | , ,
Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país. Desde España la…
Siga leyendo

«Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos. Cristo aseguró…
Siga leyendo