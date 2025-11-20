La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aplicó una medida preventiva en situación de flagrancia a una planta de coquización ubicada en el municipio de Guachetá, al comprobar que estaba operando sin permiso de emisiones atmosféricas y con varios hornos coquizadores sin tapas, lo que ocasionaba emisiones fugitivas descontroladas.

Durante la visita técnica realizada por el equipo de la Dirección Regional Ubaté, se observó desde el exterior la presencia de numerosos ductos y la liberación de una alta cantidad de material particulado. Según las verificaciones efectuadas, la planta estaría compuesta por cuatro baterías de hornos: tres de ellas (1, 2 y 3) con 26 hornos cada una, y una cuarta con 20 hornos, para un total de 98 hornos tipo colmena, cada uno con capacidad aproximada de 5 toneladas de carbón.

En el recorrido se identificaron también alrededor de 300 toneladas de coque listas para su comercialización. Al solicitar información sobre estudios de emisiones provenientes de las chimeneas, los responsables indicaron que no tenían conocimiento de que se hubiese realizado algún monitoreo, por lo que se desconoce si la operación cumple con los estándares establecidos en la Resolución 909 de 2008, que regula los límites admisibles de contaminantes emitidos a la atmósfera por fuentes fijas.

“La producción de coque es una actividad económica significativa en la región; sin embargo, es importante desarrollarla bajo los lineamientos ambientales establecidos, garantizando la protección del aire, el suelo y los ecosistemas circundantes”, afirmó el director Regional de a CAR Ubaté, Julio Cesar Sierra León.

La entidad procedió a imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades que generan emisiones contaminantes al aire, derivadas de la operación de los 98 hornos de coque distribuidos en cuatro baterías conectadas a cuatro chimeneas.