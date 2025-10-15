Ir al contenido principal

En un momento decisivo para su futuro, Santa Marta ha anunciado el lanzamiento de Sierra Valley, una iniciativa pionera en Colombia que busca posicionar a esta ciudad costera como la Capital Verde del Caribe. El proyecto, liderado por la multinacional de bebidas AJE, propone una transformación integral del territorio a partir de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, con impacto local e internacional.

Con una riqueza natural y cultural única en el mundo, Santa Marta se convierte en el epicentro del primer laboratorio territorial de sostenibilidad del país. Sierra Valley busca convertir los desafíos sociales y ambientales del territorio en motores de innovación, inclusión y competitividad. Todo ello, en coherencia con los lineamientos de política pública definidos por la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024–2035 y la Ruta 500+, hoja de ruta hacia un desarrollo económico sostenible.

“Sierra Valley propone una nueva narrativa: pasar de la economía extractiva a la economía regenerativa y del conocimiento, convirtiendo al Caribe colombiano en un hub de innovación verde, cultural y digital”, señaló Fabián Mosquera, Country Manager de AJE Colombia, durante el acto de lanzamiento.

Un ecosistema con seis motores de transformación

La iniciativa cuenta con una estructura de gobernanza participativa que articula al sector privado, comunidades locales, universidades y aliados internacionales. Esta arquitectura multiactor se organiza en torno a seis motores de transformación:

  1. Territorio, Cultura y Comunidades
  2. Soluciones basadas en la Naturaleza
  3. Innovación para la Sostenibilidad
  4. Finanzas e inversión para la transición
  5. Riesgos y oportunidades climáticas
  6. Educación y formación para la transición

Cada uno de estos frentes conecta proyectos de alto impacto con la capacidad de generar cadenas de valor locales, fortalecer el ecosistema emprendedor y consolidar a Santa Marta como un laboratorio vivo de sostenibilidad.

Innovaciones con impacto real

Una de las apuestas más innovadoras dentro de Sierra Valley es Seasprout, una tecnología desarrollada en Colombia que acelera la regeneración de ecosistemas marinos. Esta solución permite restaurar corales y praderas submarinas en pocos meses, con beneficios tangibles en biodiversidad y captura de carbono, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la innovación puede responder de forma efectiva a los retos climáticos.

Además, Sierra Valley funcionará como un Business Hub para la sostenibilidad. Según Mosquera, el objetivo es que el sector privado no solo invierta, sino que también lidere el diseño de políticas y cadenas de valor. “La meta es pasar de reaccionar a las regulaciones ambientales a liderar su diseño desde el sector privado, generando un flujo constante de proyectos bancables en bioeconomía, turismo regenerativo, economía azul, logística verde y renovables”, añadió.

Un modelo replicable para el mundo

Más que un proyecto, Sierra Valley representa una apuesta estratégica para que Colombia lidere desde el Caribe un nuevo modelo de transición climática y desarrollo sostenible. Con esta iniciativa, Santa Marta trasciende el ámbito local y se proyecta como un referente internacional donde las crisis se convierten en oportunidades y la biodiversidad en prosperidad compartida.

El llamado es claro: sumar esfuerzos entre todos los sectores para transformar el potencial de Santa Marta en una realidad sostenible, innovadora e inclusiva. Sierra Valley ya marca el camino.

