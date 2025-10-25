Ir al contenido principal

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural del Caribe colombiano, el Sofitel Legend Santa Clara llevó a cabo una experiencia inédita para sus huéspedes: una visita guiada a la reserva de Uruaco, hogar de la Fundación Proyecto Tití. Esta organización trabaja incansablemente por la protección del tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país. La iniciativa permitió a los visitantes conocer de cerca los esfuerzos de conservación que se adelantan en esta zona del bosque seco tropical.

La actividad fue liderada por Rafael Pérez, Chief Concierge del Sofitel Legend Santa Clara y miembro de la prestigiosa Asociación Internacional de Concierges Les Clefs d’Or, quien acompañó a los huéspedes durante el recorrido. “Todos quedaron maravillados al descubrir cómo el hotel impulsa proyectos que no solo promueven el respeto por la naturaleza, sino también el bienestar de las comunidades locales”, destacó Pérez, resaltando la conexión emocional que generó la experiencia entre los participantes y el entorno.

Durante la jornada, los visitantes participaron en una charla educativa dirigida por los miembros de la Fundación Proyecto Tití, quienes explicaron la importancia de sus acciones de conservación y el impacto social que generan en la región. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer a artesanos locales que elaboran coloridas piezas inspiradas en la fauna del bosque, una actividad que fortalece la economía comunitaria y da valor al trabajo artesanal.

Nota recomendada: El 88 % de los colombianos considera clave proteger los bosques

Esta colaboración entre el Sofitel Legend Santa Clara y la Fundación Proyecto Tití refleja la visión del hotel de promover un modelo de turismo responsable, donde el lujo se entiende como una experiencia que respeta y celebra el entorno. “Proteger nuestra biodiversidad y nuestras tradiciones es una forma de garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de este paraíso”, afirmó Joaquín Sabagh, responsable de sostenibilidad del hotel. Con acciones como esta, la marca reafirma su liderazgo en la construcción de un turismo más consciente, transformador y en armonía con la naturaleza.

