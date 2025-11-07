Ir al contenido principal

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en un operativo coordinado con la fuerza pùblica, puso fin a la explotación de una mina subterránea de carbón que venía siendo operada sin permisos ambientales y por fuera del área autorizada en el título minero.

Esta actividad se venía haciendo en un área aproximada de 0,36 hectáreas; igualmente, dotado de infraestructura característica de la actividad minera como campamentos, caseta y malacate, patios de descargue de carbón, de estéril y de maderas y zonas de almacenamiento.

Las autoridades constataron que esta explotación minera no cuenta con la licencia ambiental y que la bocamina o socavón se encuentra en un punto ubicado por fuera de la zona cobijada por el título minero.

Durante el operativo se evidenció la existencia de un cuarto con techo, pisos y paredes donde se venían almacenando residuos con características de peligrosidad tales como aceites usados, sólidos impregnados con aceite y Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – RAEE resultantes de la actividad.

Estos desechos estaban almacenados junto con los residuos ordinarios, lo cual ocasiona contaminación cruzada, toda vez que la disposición inadecuada de aceites usados afecta la composición fisicoquímica del suelo al compactarlo e impermeabilizarlo, lo que impide la infiltración de agua y aire. Esto reduce su capacidad de retención hídrica y su porosidad, modificando su estructura.

La CAR Cundinamarca suspendió las actividades de explotación y extracción de carbón mineral subterráneo en este predio, mientras se avanza en la identificación de otras afectaciones que den lugar a otras sanciones por parte de la autoridad ambiental.

