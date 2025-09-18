Ir al contenido principal

Técnicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizaron un operativo de control y vigilancia en el barrio Santa Ana del municipio de Soacha, donde se detectó el funcionamiento irregular de una empresa dedicada al almacenamiento, recuperación y disposición final de residuos peligrosos.

Durante la inspección, liderada por la Dirección Regional Soacha de la CAR, se evidenció que el establecimiento operaba sin contar con licencia ambiental ni con las condiciones técnicas adecuadas para el manejo de sustancias peligrosas y sus respectivos envases.

Tras recopilar pruebas en el sitio, los técnicos identificaron recipientes con etiquetas que advertían la presencia de sustancias inflamables, corrosivas, con toxicidad aguda y potencialmente peligrosas para la salud. Debido a la gravedad de la situación, se ordenó de manera inmediata la suspensión de todas las actividades del negocio.

“La medida preventiva se sustentó en la evidencia que nuestros técnicos pudieron reunir tras identificar por medio de las etiquetas de los recipientes almacenados, que se trata de sustancias inflamables, corrosivas, de toxicidad aguda y material peligroso para la salud”, explicó César Augusto Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha.

El propietario fue informado de que el incumplimiento de esta medida preventiva constituirá una agravante en su responsabilidad ambiental, lo cual podría derivar en sanciones más severas.

La CAR recordó que el uso, manejo o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente sin los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes, está sujeto a sanciones conforme a la normativa ambiental vigente.

