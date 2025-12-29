La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) concluyó las obras de ampliación del canal de La Esperanza, una intervención clave para optimizar el control del caudal del río Cauca y disminuir el riesgo de inundaciones en la subregión de La Mojana.

Con esta adecuación, el canal cuenta ahora con una mayor capacidad hidráulica, permitiendo el paso de volúmenes de agua superiores en épocas de creciente. La ampliación representa un incremento de más del 20 % frente a su capacidad previa, lo que contribuye a reducir la presión sobre puntos críticos como Caregato y a brindar mayor protección a las comunidades vulnerables.

De acuerdo con los estudios técnicos realizados, el canal ampliado puede conducir cerca de 300 metros cúbicos por segundo adicionales durante eventos de alta afluencia. La modelación hidráulica muestra que la obra concentra mayores velocidades de flujo, consolidándose como el corredor más eficiente para la conducción del río Cauca en la zona.

Las mediciones más recientes indican que la obra de emergencia permitió una redistribución significativa del caudal: aproximadamente el 60 % del flujo del río es canalizado por La Esperanza, mientras que el resto se dirige al boquete de Caregato. En periodos de menor caudal, esta dinámica se intensifica, elevando la proporción de agua que ingresa al canal y reduciendo al 36 % el flujo que atraviesa el boquete

