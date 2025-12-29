Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) concluyó las obras de ampliación del canal de La Esperanza, una intervención clave para optimizar el control del caudal del río Cauca y disminuir el riesgo de inundaciones en la subregión de La Mojana.

Con esta adecuación, el canal cuenta ahora con una mayor capacidad hidráulica, permitiendo el paso de volúmenes de agua superiores en épocas de creciente. La ampliación representa un incremento de más del 20 % frente a su capacidad previa, lo que contribuye a reducir la presión sobre puntos críticos como Caregato y a brindar mayor protección a las comunidades vulnerables.

De acuerdo con los estudios técnicos realizados, el canal ampliado puede conducir cerca de 300 metros cúbicos por segundo adicionales durante eventos de alta afluencia. La modelación hidráulica muestra que la obra concentra mayores velocidades de flujo, consolidándose como el corredor más eficiente para la conducción del río Cauca en la zona.

Las mediciones más recientes indican que la obra de emergencia permitió una redistribución significativa del caudal: aproximadamente el 60 % del flujo del río es canalizado por La Esperanza, mientras que el resto se dirige al boquete de Caregato. En periodos de menor caudal, esta dinámica se intensifica, elevando la proporción de agua que ingresa al canal y reduciendo al 36 % el flujo que atraviesa el boquete

Nota recomendada: Gobierno inaugura en Isla Grande una granja generadora de energías limpias

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo