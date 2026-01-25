Los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en un trabajo conjunto para fortalecer el monitoreo climático, la investigación científica y la gestión del riesgo hicieron un sobrevuelo de reconocimiento para identificar fenómenos naturales y analizar las condiciones climáticas del territorio.

El trabajo prioriza el seguimiento de fenómenos naturales como movimientos en masa y eventos de viento extremo, incluidas las chagras de viento (grandes remolinos que pueden derribar extensiones de selva).

La UNGRD destinará $3.000 millones para apoyar procesos de investigación y fortalecimiento del conocimiento climático en Chiribiquete, con el fin de mejorar capacidades técnicas para la prevención, el monitoreo y la toma de decisiones basadas en evidencia.

