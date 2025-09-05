La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la reactivación definitiva de las obras del Canal de La Esperanza en La Mojana, tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seis horas con líderes comunitarios y autoridades locales y departamentales, en el que se ratificó la decisión de continuar con la ejecución del proyecto.

Las comunidades y las autoridades locales respaldaron el compromiso de que la UNGRD revise en paralelo los casos relacionados con posibles compensaciones en el polígono declarado de utilidad pública.

La obra de emergencia corresponde a la primera etapa de un proyecto integral de recuperación hidráulica que busca restablecer las dinámicas naturales del río Cauca y avanzar hacia una solución permanente en el punto crítico de Caregato.

Actualmente, la obra que registra un 50% de avance, ha permitido que más de la mitad del caudal del río Cauca fluya por el canal, reduciendo significativamente la presión sobre el boquete y mitigando los riesgos de inundación.