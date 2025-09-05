Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la reactivación definitiva de las obras del Canal de La Esperanza en La Mojana, tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seis horas con líderes comunitarios y autoridades locales y departamentales, en el que se ratificó la decisión de continuar con la ejecución del proyecto.

Las comunidades y las autoridades locales respaldaron el compromiso de que la UNGRD revise en paralelo los casos relacionados con posibles compensaciones en el polígono declarado de utilidad pública.

La obra de emergencia corresponde a la primera etapa de un proyecto integral de recuperación hidráulica que busca restablecer las dinámicas naturales del río Cauca y avanzar hacia una solución permanente en el punto crítico de Caregato.

Actualmente, la obra que registra un 50% de avance, ha permitido que más de la mitad del caudal del río Cauca fluya por el canal, reduciendo significativamente la presión sobre el boquete y mitigando los riesgos de inundación.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo

Dictan medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la…
Siga leyendo

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Siga leyendo

Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Siga leyendo