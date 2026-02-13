Ir al contenido principal

De acuerdo con el reciente informe del Laboratorio Económico de Fenalco – Córdoba, las inundaciones en el departamento de Córdoba han provocado pérdidas económicas por $22.000 millones en el sector ganadero.

El informe indica que más de 1.200 animales han muerto, producto de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en la región.

Las pérdidas económicas se han presentado en cerca de 30 municipios dedicados a la ganadería en el deparmento.

También se advierte que cerca de 263.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo por la exposición a las constantes lluvias, y además, a mordeduras de serpientes.

La Gobernación de Córdoba emitió la alerta, advirtiendo que se requiere de una ruta de reactivación económica con recursos nacionales, locales, donde además el sector privado coloque su cuota de ayuda.

