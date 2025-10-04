A2 Capital reúne a la élite empresarial bajo un mismo techo, con un objetivo claro: «España – Colombia, claves para crecer juntos en 2026»

Foto: De izquierda a derecha: Adriana Serna, periodista AS Comunicaciones; Jorge Paz, Presidente de Franks Louis Cooper; Pedro Campillo, fundador de ESP Solutions; Erik Rocha, Ceo de Rocha Brothers; Álvaro Iván Torres, director A2 Capital Colombia; Antonio Planes, Presidente de A2 Capital; Enrique Bermejo, director ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia; Alexandra Polacci, directora de Relaciones externas e Institucionales de A2 Capital: Andrés Vázquez, director comercial A2 Capital; Octavio Llamas, Ceo de A2 Capital.

En un evento innovador y exclusivo en el panorama empresarial, la firma española A2 Capital, referente en consultoría de negocio, ha celebrado este jueves su primer encuentro corporativo en Colombia, que ha sido un punto de partida clave para impulsar la colaboración e innovación en los negocios entre los dos países.

Más de un centenar de empresarios y directivos han asistido con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas, fortalecer los lazos económicos y promover alianzas sostenibles entre España y Colombia.

Colombia es el cuarto destino para las inversiones españolas, mostrando una fuerte relación económica bilateral. Actualmente, hay más de 800 empresas españolas presentes en el país, generando más de 150.000 empleos directos.

Celebrado en el hotel W Bogotá, el encuentro contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito diplomático, empresarial e institucional; entre ellas el Ministro Cónsul General de Ecuador, Gustavo Endara; el Director de Mercado de la Embajada de España, Enrique González- Quijano; el Director Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, Enrique Bermejo; así como representantes del Ejército Nacional y un distinguido grupo de empresarios, ponentes, ejecutivos y líderes del sector privado.

En su discurso de apertura, el presidente de A2 Capital, Antonio Planes agradeció la “buena acogida, como empresa española con delegación en Colombia desde 2024, así como la predisposición del tejido empresarial colombiano en colaborar en el marco de excelencia e innovación”.

Durante su intervención, centrada en “Cómo conseguir la felicidad financiera viendo tu negocio crecer”, el presidente de A2 Capital subrayó la importancia de “generar valor con el mínimo riesgo; esta es la primera obligación del empresario y de la dirección”, destacando “la importancia de planificar bien el futuro controlando los riesgos y haciendo un seguimiento constante de ese plan para posicionar la organización en el camino del crecimiento sostenido”.

Foto: Antonio Planes, presidente de A2 Capital.

A lo largo de la jornada, destacados empresarios españoles y colombianos compartieron sus casos de éxito, inspirando a los asistentes con experiencias reales de transformación y expansión; entre ellos: Erik Rocha, CEO de Rocha Brothers; Pedro Campillo, fundador de ESP Solutions; Miguel López, director general de ENAE Business School; Jorge Luis Paz Uhía, Presidente Frank Louis Cooper; Álvaro Rueda, Presidente del Club Los Arrayanes.

Entre los principales temas abordados estuvieron:

Modelos de financiación innovadora para impulsar nuevos proyectos.

Sucesión empresarial como un proceso estratégico de continuidad.

Mejoras en la rentabilidad y resultados, clave para garantizar la estabilidad corporativa.

Por su parte, el expresidente de Autogrill España y de HIP, Octavio Llamas, actualmente CEO de A2 Capital, sorprendió con una visión fresca y audaz del rol empresarial actual y la responsabilidad del empresario para lograr la permanencia de su legado y propósito en el tiempo: “El 70% de las empresas no llegan a segunda generación y escasamente un 10% de ellas permanecen en la tercera; y la principal causa es no entrenar el relevo generacional; paradójicamente, no se entiende cómo el proyecto más importante del empresario, sea aquel para el que nunca hay presupuesto. En A2 Capital estamos comprometidos en generar mayor valor para la empresa, desde la visión de crecimiento sostenible y duradero, preparando las organizaciones para las siguientes generaciones”.

La Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, representada por su director ejecutivo, Enrique Bermejo, reconoció la importancia del encuentro: “Este evento marca una importante diferencia en la articulación público- privada. Este encuentro ha puesto de manifiesto la importancia del intercambio de ideas y experiencias para asentar las bases de colaboraciones sólidas y sostenibles entre nuestros dos países”.

Desde la Embajada de España en Colombia, se destacó el rol internacional del evento. “El mundo empresarial necesita más iniciativas como esta. Un evento que hará eco y que tendrá que repetirse por el respaldo y la gran acogida obtenida al ser un espacio que impulsa la cooperación regional y global”, señaló el director de Mercado, Enrique González-Quijano.

Finalmente, el encuentro concluyó con el compromiso de A2 Capital de dar continuidad a estos espacios de diálogo y colaboración, con futuras ediciones centradas en temas prioritarios como la innovación tecnológica, la sostenibilidad como ventaja competitiva, el liderazgo humano, el desarrollo del talento. Con rondas de ponentes exponiendo sus casos de éxito, paneles con expertos globales y networking al más alto nivel, el evento de A2 Capital no solo dejó huella, sino que encendió una llama, la búsqueda de la excelencia empresarial.

Sobre A2 Capital

A2 Capital Consulting es una compañía española con amplia experiencia en asesoramiento estratégico de proyectos empresariales en España y Colombia. Desde 2024 cuenta con sede propia en Bogotá, acompañando a reconocidas empresas de distintos sectores y ofreciendo soluciones que generan resultados tangibles.

Sobre la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia:

Es una Institución que promueve el desarrollo de relaciones económicas y comerciales entre España y Colombia, facilitando la cooperación empresarial y la inversión bilateral.

Colaborador estratégico:

Sobre el Instituto de Fomento de la Región de Murcia:

Agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una Entidad de Derecho Público adscrita a una Consejería, que se dedica a impulsar el desarrollo económico, la innovación y el empleo en la región.