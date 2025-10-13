Colombia atraviesa una creciente crisis energética que podría derivar en cortes de energía e incluso apagones en los próximos años, si no se implementan medidas urgentes para fortalecer la matriz eléctrica del país. Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en La Guajira, donde se planeaba instalar 905 megavatios (MW) de capacidad eólica, pero los proyectos no avanzan según lo previsto. Entre ellos se encuentra Windpeshi, adquirido por Ecopetrol, que no podrá entrar en operación antes de 2027, según advirtió Camilo Prieto Valderrama, investigador y profesor de sostenibilidad en la Universidad Javeriana.

A este panorama se suma la creciente dependencia del país del gas natural licuado (GNL) importado, debido al sostenido descenso en la producción nacional de este recurso. En agosto de 2025, las importaciones alcanzaron los 4.665 millones de pies cúbicos, un incremento del 45,4 % respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, Colombia aún no cuenta con suficiente infraestructura de almacenamiento, lo que impide garantizar un suministro constante y asequible para cubrir la demanda térmica y residencial.

La situación energética se vuelve aún más crítica si se considera la posibilidad de fenómenos climáticos como El Niño, que aumentan la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el país podría enfrentar un déficit de energía firme del 1 % entre 2025 y 2026, y de hasta el 4 % en 2027, incluso si todos los proyectos actualmente previstos se ejecutan a tiempo. Esto equivaldría a una pérdida de capacidad instalada de más de 2.000 MW, lo que comprometería seriamente la estabilidad del suministro.

Ante este escenario, expertos del sector energético insisten en la necesidad de acelerar la construcción de nuevas plantas generadoras y ampliar la infraestructura de transmisión y almacenamiento. En especial, en la región Caribe, donde las redes actuales no tienen la capacidad para transportar toda la energía solar proyectada. “La falta de subestaciones y líneas adecuadas generará recortes incluso cuando haya mayor disponibilidad de energía solar”, advirtió Prieto Valderrama, quien urgió a las autoridades a tomar decisiones inmediatas para evitar un colapso energético en el corto plazo.