El Ministerio de Minas y Energía anunció un amplio paquete de incentivos destinados a acelerar el

desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia.

Estas medidas buscan dinamizar la movilidad sostenible, atraer inversión y disminuir los costos de operación para los prestadores del servicio de carga en todo el país.

Adicionalmente, la energía destinada a la carga de vehículos eléctricos estará exenta del 20% de la contribución, lo que reduce costos directos para quienes desarrollan esta infraestructura.

A estas medidas se suma el acceso a los beneficios contemplados en la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021, que incluyen exención de aranceles, exención de IVA, depreciación acelerada y descuentos en el impuesto de renta, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Resolución de la Unidad de Planeación Minero Energética 736 de 2025.

“Este paquete de incentivos convierte a Colombia en uno de los países con mejores condiciones para invertir en infraestructura de carga. Estamos eliminando barreras y creando un entorno que estimula la

innovación y la movilidad limpia”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Nota recomendada: «Proponemos que se aumenten los pilotos de fracking»: Frank Pearl

El ministro añadió: “La transición energética no solo es un objetivo ambiental, es un motor de desarrollo. Cada nueva estación de carga significa empleo, tecnología y competitividad para nuestras regiones”.