La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dio inicio a su asamblea anual donde suelen encontrarse no solo los grandes empresarios del país, sino además políticos de talla nacional y representantes del Gobierno central y el mismo presidente de la república.

En esta ocasión el gremio empresarial decidió no invitar al presidente de la república, Gustavo Petro, lo que molestó a funcionarios del Gobierno Nacional, uno de ellos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien declinó su participación en el evento.

Al respecto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master En entrevista con el diario El País América, explicó que el mismo Gustavo Petro le comentó que a el no le gustan las asambleas gremiales de tipo empresarial y que prefería no asistir.

Es necesario recordar que la relación entre el primer mandatario y los empresarios no ha sido muy buena, y que en varias ocasiones les ha dejado plantados.