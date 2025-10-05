Los españoles Antonio Planes y Octavio Llamas, directivos de la firma A2Capital, participaron en su primer encuentro corporativo en Colombia. En entrevista para Confidencial Noticias, explican en qué consiste su actividad económica, a través de la cual asesoran a empresarios para ser más competitivos, afirmando que han llegado al país con vocación de permanencia.

Háblennos de A2Capital Consulting. ¿Qué es y a qué se dedica?

Antonio Planes: Somos una compañía un tanto diferente, con una actividad económica innovadora. Ya teníamos ciertos acercamientos con Colombia y, tras estudiar su mercado, consideramos que nuestra propuesta podía aportar algo nuevo. Venimos con la firme intención de establecernos de manera permanente.

¿Cómo logran adaptar su metodología a las diferentes etapas del ciclo vital de las empresas colombianas?

Antonio Planes: Lo primero que hacemos es analizar en qué etapa del ciclo vital se encuentra la empresa. En cuanto al control, partimos de un principio: lo que se mide, se controla, y lo que se controla, se puede mejorar. A partir de ahí, brindamos herramientas que ayudan a diagnosticar la situación real del negocio. Nuestra intención no es tener clientes, sino socios, lo cual responde a esa vocación de permanencia con la que hemos llegado al país. Buscamos la felicidad del empresario.

El empresario colombiano suele ser reacio al cambio, aunque reconoce que es necesario. ¿Cómo enfrentan esa realidad?

Antonio Planes: Lo primero es realizar un diagnóstico para establecer lo que la empresa realmente necesita. En cuanto a la resistencia al cambio, los españoles también somos tercos, y es natural: quien ha logrado todo por sí mismo, con esfuerzo y dedicación, no abre fácilmente la puerta a otro. Por eso, es fundamental generar un clima de confianza.

¿Cuáles son las soluciones innovadoras que han propuesto e implementado para enfrentar los desafíos en planeación y control del crecimiento?

Antonio Planes: Nuestra misión es incrementar el valor de la compañía de forma adecuada, buscando siempre su crecimiento con el menor riesgo posible. Enseñamos a los empresarios a ser dueños de su destino. La empresa debe saber hacia dónde va, y lo ideal es lograrlo con un éxito sostenible.

¿Qué significa exactamente el término “crecimiento controlado”?

Antonio Planes: Las empresas no mueren por falta de rentabilidad, sino por problemas de tesorería. Es decir, puedo generar mucho dinero, pero si tengo un descontrol en inventarios o en pagos —ya sea que pague muy tarde o muy pronto—, estoy generando problemas. Lo que hacemos es implementar presupuestos y estudios financieros rigurosos que permitan ordenar el crecimiento de la compañía mes a mes. Esta metodología ya la aplicamos en España y queremos replicarla aquí. Para ello, dotamos a las empresas de información permanente, fiable y rápida, que les permita tomar decisiones acertadas. Así se genera confianza, y poco a poco se supera la resistencia al cambio.

Octavio Llamas: Crecer sin orden puede estar bien al principio, pero no a largo plazo. Con el tiempo, se requiere control y estructura, de lo contrario, se genera caos. Lo que no se controla, lo que no se conoce, termina mal. Las empresas no quiebran por crecer, sino por falta de caja. Además, al perder control, también se pierde calidad en procesos, procedimientos y métodos. Nosotros ayudamos a que la compañía sea rentable; el empresario se encarga de hacerla crecer.

¿El concepto de “crecimiento controlado” ha generado resistencia entre los empresarios colombianos?

Antonio Planes: El control no está reñido con el crecimiento. Apoyamos el crecimiento de forma decidida, porque si no creces, no avanzas.

Octavio Llamas: Los empresarios, en todo el mundo, son buenos haciendo crecer sus negocios, pero no necesariamente gestionándolos. Ahí es donde entramos nosotros, ofreciendo apoyo, contribución y soporte, para que esa rentabilidad generada pueda reinvertirse. El crecimiento debe ser sostenible y controlado, porque el control significa crecimiento con estrategia.

¿Por qué prefieren el término “socio” en lugar de “cliente”?

Antonio Planes: Nosotros no vendemos horas, vendemos proyectos; vendemos alianzas y futuro. Desde el inicio decimos: “Queremos estar contigo, no ser una carga”. Enseñamos que las empresas nacen para trascender. Por eso, también nos enfocamos en las nuevas generaciones, para que comprendan la importancia del relevo generacional. Es triste ver cómo alguien construye un imperio en 30 años y este desaparece en 3 minutos por una mala transición.

¿Por qué eligieron Colombia para ofrecer sus servicios?

Antonio Planes: Colombia es uno de los países con mayor intercambio comercial con España. Su forma de trabajar se asemeja a la nuestra, y enfrenta problemáticas similares. Compartimos valores y cultura. Aquí hay vitalidad, ganas, y un entorno donde se puede dejar huella. Los empresarios están abiertos a reflexionar sobre innovación, procesos y métodos, lo cual nos motiva a proponer nuevas reglas de juego en beneficio de todos.

¿En qué otros países de la región están presentes?

Antonio Planes: Solo estamos en Colombia, porque consideramos que es el candidato idóneo. Queremos consolidarnos aquí antes de pensar en expandirnos a otros países de la región.

¿Incluyen nuevas tecnologías en sus procesos?

Antonio Planes: Por supuesto, y consideramos que son fundamentales. Sin embargo, también es importante hablar directamente con el empresario, hacerle ver sus posibles errores. La inteligencia artificial puede responder lo que uno quiere escuchar, pero difícilmente señala los errores que uno comete.

¿En qué sectores de la economía colombiana han tenido mayor impacto?

Antonio Planes: Hemos trabajado en los sectores de transporte, educación, logística y finanzas. Y esperamos llegar a muchos más, porque, como ya lo dijimos, venimos para quedarnos.