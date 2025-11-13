La Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia (CAMACOES), en colaboración con la Comunidad de Madrid, apoya la la campaña que posiciona a la capital española como destino turístico, cultural y comercial de excelencia para el mercado colombiano.

En este sentido, presta su total e incondicional a los eventos gastronómicos exclusivos en Bogotá y Medellín para presentar «Madrid 7 Estrellas», un programa de promoción de la Comunidad de Madrid que utiliza el símbolo de las siete estrellas del escudo de la ciudad para destacar su atractivo como destino integral. La campaña resalta la riqueza cultural, gastronómica y comercial de Madrid, consolidándola como «la mejor tienda del mundo» y «tu segunda ciudad» para visitantes internacionales.

Es así como se cumplió la primera fecha convocada para este jueves 13 de noviembre, en donde se obtuvo éxito total y se ratificó el interés de los invitados por conocer todo lo relacionado con la cultura madrileña.

La próxima fecha será en la ciudad de Medellín el 18 de noviembre, en el Hotel Faranda – Piso 15 (Calle 11B Sur #44-29, Sector La Milla de Oro), a partir de las 12: 30 del medio día.