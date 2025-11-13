Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia (CAMACOES), en colaboración con la Comunidad de Madrid, apoya la la campaña que posiciona a la capital española como destino turístico, cultural y comercial de excelencia para el mercado colombiano.

En este sentido, presta su total e incondicional a los eventos gastronómicos exclusivos en Bogotá y Medellín para presentar «Madrid 7 Estrellas», un programa de promoción de la Comunidad de Madrid que utiliza el símbolo de las siete estrellas del escudo de la ciudad para destacar su atractivo como destino integral. La campaña resalta la riqueza cultural, gastronómica y comercial de Madrid, consolidándola como «la mejor tienda del mundo» y «tu segunda ciudad» para visitantes internacionales.

Es así como se cumplió la primera fecha convocada para este jueves 13 de noviembre, en donde se obtuvo éxito total y se ratificó el interés de los invitados por conocer todo lo relacionado con la cultura madrileña.

La próxima fecha será en la ciudad de Medellín el 18 de noviembre, en el Hotel Faranda – Piso 15 (Calle 11B Sur #44-29, Sector La Milla de Oro), a partir de las 12: 30 del medio día.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cesar Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del…
Siga leyendo

Policía desarticula red transnacional de narcotráfico

| Confidencial Noticias | ,
La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra). …
Siga leyendo

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

| Confidencial Noticias | ,
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Siga leyendo

Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Siga leyendo

Las últimas peleas políticas en la derecha

| Confidencial Noticias | , ,
Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Siga leyendo