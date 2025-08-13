El Gran Salón Inmobiliario, uno de los eventos más importantes del sector en Colombia, se prepara para su XIX edición. Esta muestra se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias. En esta edición, los asistentes podrán conocer los pasos clave para adquirir una vivienda en un mercado en recuperación, incluyendo la planificación financiera moderna, la búsqueda de propiedades con nuevas tecnologías y estrategias de negociación actualizadas para 2025.

«El Gran Salón Inmobiliario reúne a más de 170 expositores y ofrece más 1.500 proyectos que responden a las diversas necesidades del mercado actual. Con un enfoque especial en el mercado joven y las nuevas tendencias como coliving y smart homes, nuestra meta es brindar opciones innovadoras que realmente cumplan con las expectativas de quienes buscan su hogar ideal o una inversión rentable», expresó Lilián Conde, jefe de proyecto del Gran Salón Inmobiliario.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de compra de vivienda para que su visita a esta versión sea exitosa

1. Establecer claramente sus necesidadesy explorar las nuevas tendencias antes de comenzar la búsqueda de un inmueble: Es fundamental identificar sus necesidades y preferencias actuales. Defina el tipo de vivienda que busca (casa, apartamento), el número de habitaciones y baños, la ubicación (ciudad, barrio), y cualquier característica especial que desee (balcón, garaje, áreas comunes, tecnología smart home, etcétera).

2. Definir el presupuesto para la compra: Siempre es crucial establecer un presupuesto claro para la compra del inmueble. Considere la capacidad de endeudamiento y los ahorros disponibles, especialmente en el contexto del «Efecto Rebote» proyectado para 2025, donde muchas personas utilizarán los ahorros acumulados durante años de arrendamiento para adquirir vivienda.

También analice las nuevas opciones de financiamiento: estudie e investigue los diferentes beneficios e incentivos ofrecidos por bancos y cajas de compensación. En la feria estarán presentes diversas entidades financieras.

3. Elegir el inmueble en la feria más grande del sector: Con las necesidades claras y el presupuesto organizado, puede iniciar la búsqueda de la propiedad. Recorra con calma el Gran Salón Inmobiliario y conozca las diferentes opciones presentes en esta edición, que espera recibir más de 22.000 visitantes.

4. Proyectar la compra: Una vez seleccionado el inmueble y definido el financiamiento, prepare toda la documentación necesaria, como la oferta de compra, documentos de identidad, certificados de ingresos y capacidad de pago.

Un espacio para aprender sobre nuevos modelos de negocio y tendencias del sector

Además de la búsqueda de inmuebles, los asistentes pueden fortalecer sus conocimientos sobre el sector, aprender a invertir, entender nuevos modelos de negocio y conocer las tendencias del sector. La feria a través de su agenda académica tendrá cerca de 20 charlas o conversatorios con líderes del sector con entrada gratuita para todos los visitantes.

