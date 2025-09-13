Por: Doris Santa Fe

Cada año, los colombianos se preparan para celebrar el Día del Amor y la Amistad, combinando regalos tradicionales con experiencias que generan recuerdos. Desde chocolates y flores hasta cenas o escapadas, los obsequios convierten los sentimientos en recuerdos que perduran.

Según Fenalco, en 2024 los dulces y chocolates fueron las opciones favoritas, con un 22% de preferencia, seguidos muy de cerca por las invitaciones a comer, que alcanzaron un 21%. También los perfumes se destacan como regalos muy apreciados, confirmando que los detalles personales y las experiencias compartidas siguen siendo los más valorados.

Otros regalos como ropa, calzado, bisutería, joyería, flores y cosméticos continúan siendo populares, pero las experiencias compartidas se consolidan cada vez más, especialmente entre jóvenes y adultos que buscan pasar tiempo de calidad junto a sus seres queridos.

Tendencias por regiones

Aunque existen pequeñas variaciones locales, las preferencias se mantienen bastante homogéneas en todo el país. La tendencia hacia los regalos experienciales se ha extendido de manera similar en varias ciudades, mientras que los regalos tradicionales conservan su relevancia.

Impacto en el comercio

Fenalco indica que las ventas durante esta fecha aumentan, por lo general, un 30 % frente a un fin de semana normal, consolidando a Amor y Amistad como la cuarta temporada más importante para el comercio, después de Navidad y los días de la madre y del padre. Bares, restaurantes, tiendas de ropa y calzado, y floristerías son los comercios que más se benefician.

Comercio electrónico y estrategias comerciales

El comercio electrónico sigue ganando relevancia, especialmente para la compra de arreglos florales y regalos personalizados. A pesar del contexto económico desafiante, el panorama comercial es positivo: los comerciantes han reforzado sus estrategias con campañas publicitarias, descuentos, promociones y experiencias de compra atractivas que buscan estimular el consumo y adaptarse al bolsillo de los compradores.

En resumen, según Fenalco, Amor y Amistad combina lo tradicional con lo experiencial: los dulces y chocolates se mantienen como los favoritos, mientras que las experiencias compartidas y los regalos clásicos, continúan siendo la manera preferida de demostrar afecto en esta fecha.

