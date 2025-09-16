Ir al contenido principal

Ante la reciente descertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, la Asociación Bancaria (Asobancaria) manifestó su firme respaldo a las acciones para revertir esta decisión. La entidad destacó el compromiso histórico del sistema financiero colombiano en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según Asobancaria, Colombia se ha consolidado como un referente regional en materia de control a las finanzas criminales, gracias al trabajo conjunto entre el sector financiero, las autoridades nacionales e internacionales, y organismos de control. La Asociación ha promovido espacios de diálogo con autoridades estadounidenses y ha liderado iniciativas para fortalecer la normativa y los mecanismos de prevención en esta área.

Frente al anuncio de la descertificación, Asobancaria resaltó que el periodo de espera de 12 meses antes de que se apliquen sanciones representa una oportunidad clave para tomar medidas que permitan la reconsideración de la decisión. Durante este tiempo, el sector financiero está dispuesto a redoblar esfuerzos y colaborar activamente con el Gobierno y la comunidad internacional.

Finalmente, la Asociación reafirmó que continuará trabajando por garantizar la confianza y la transparencia en el sistema financiero colombiano. A través de acciones concretas, el gremio espera contribuir a restablecer la confianza de los Estados Unidos y preservar la reputación del país en la lucha contra los delitos financieros transnacionales.

