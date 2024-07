BBVA reduce sus tasas de interés para compra de vivienda VIS

Foto IEU

BBVA en Colombia anunció la reducción de las tasas de interés para las líneas de Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional para la compra de vivienda nueva. De esta manera, la tasa para compra de vivienda de interés social VIS será desde el 10% efectivo anual. Esta decisión busca promover la compra de vivienda nueva y así dinamizar el mercado.

“En BBVA estamos comprometidos con todos los colombianos, es por esto que queremos seguir acompañándolos en una decisión tan importante como la compra de vivienda. Al reducir la tasa de interés para estos créditos, buscamos contribuir al impulso del sector de la construcción, que es clave para la urgente reactivación económica que necesita el país y continuar apoyando a miles de colombianos para que puedan tener su vivienda propia”, afirmó Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia.

La entidad financiera reducirá las tasas de interés, enfocando su compromiso con el segmento VIS para que más familias colombianas que ganan desde un salario mínimo estén más cerca de tener un inmueble propio.

Así que, para estas personas se ofrecerá una tasa de interés desde el 10% efectivo anual si adquieren su vivienda nueva en proyectos financiados, no financiados, vivienda usada y de constructoras aliadas.

Para los interesados en comprar vivienda No VIS en la modalidad de Leasing Habitacional, BBVA reduce su tasa desde 10,50% efectivo anual si adquieren vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados. Mientras que en la modalidad de crédito hipotecario la tasa se reduce desde 11% efectivo anual para compra de vivienda en proyectos financiados y desde el 11,50% efectivo anual para proyectos no financiados, usados y de constructoras aliadas.

A estos beneficios se suma que no tendrá costo el avalúo y el estudio de títulos, siempre y cuando los clientes adquieran su inmueble VIS mediante crédito hipotecario y No VIS en la modalidad de Leasing Habitacional.

Esta oferta aplicará para las nuevas solicitudes de créditos a partir del próximo jueves 11 de julio y cuyo desembolso se realice antes del 31 de diciembre de 2024.

En lo corrido del 2024, BBVA ha desembolsado más $1,4 billones, de los cuales el 26% ha sido para cartera del segmento VIS.