La entrada en operación del sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, promete reconfigurar profundamente el mercado colombiano de medios de pago. Inspirado en el modelo brasileño Pix, Bre-B busca ofrecer una alternativa más eficiente, ágil y de menor costo frente a los sistemas tradicionales como las tarjetas débito y crédito.

Cinco años después del lanzamiento de Pix en Brasil, el impacto ha sido contundente: las transacciones con tarjeta débito en ese país representan hoy menos del 5% de lo que eran antes de 2020, según datos recientes. La clave de este cambio está en los costos: los rieles de procesamiento de las tarjetas son significativamente más altos que los de las plataformas de pagos instantáneos.

“Pix eliminó prácticamente la tarjeta débito. Lo hizo porque los rieles de procesamiento de estas tarjetas son más costosos”, afirma Camilo Zea, CEO de Pronus, firma especializada en estructuración financiera y regulación de entidades del sector. Para Zea, Colombia podría vivir una transformación similar con Bre-B.

Pix Parcelado: el próximo gran salto

Uno de los desarrollos más disruptivos en Brasil ha sido Pix Parcelado, una funcionalidad que permite realizar pagos en cuotas directamente desde la misma plataforma de pagos instantáneos. La calificadora Fitch Ratings advierte que esta herramienta “podría intensificar la competencia con las tarjetas de crédito, revolucionar la economía minorista y bancaria e impulsar la innovación fintech en un contexto de mayor digitalización de los pagos”.

El potencial de esta innovación no es menor: permite a los consumidores dividir compras en cuotas mensuales sin pasar por emisores de tarjeta tradicionales, al tiempo que garantiza a los comercios el pago inmediato del monto total, reduciendo riesgos crediticios y mejorando su flujo de caja. Esto representa una ventaja clara frente a las tarjetas de crédito, que implican tiempos de espera y altas comisiones para los comercios.

Aunque los pagos a plazos no son nuevos en Brasil —existían desde hace décadas bajo figuras como los “crediarios” o los cheques posfechados—, la integración digital y masiva a través de Pix cambia por completo las reglas del juego.

Según Fitch, en 2024 los pagos en cuotas sin intereses representaron el 13% del total de operaciones con tarjetas de crédito, pero concentraron cerca de la mitad del valor transado, lo que demuestra el peso de este tipo de consumo en la economía brasileña.

¿Qué se puede esperar en Colombia?

Para Zea, los paralelos con Colombia son inevitables. “Con Bre-B, el uso de tarjetas débito caerá dramáticamente, como ocurrió en Brasil. Y con funcionalidades como Pix Automático —que permite programar pagos recurrentes directamente desde la cuenta del cliente—, también se disputará el espacio de las tarjetas de crédito, especialmente en segmentos de bajos cupos”.

Además, recuerda que en Colombia ya existe una historia de tensiones entre comercios y franquicias por los altos costos de adquirencia de tarjetas. “Hasta hace poco, este era un tema frecuente en la agenda de la Superintendencia Financiera. Con Bre-B, eso podría ser cosa del pasado”, asegura.

En ese contexto, la adaptación tecnológica será clave. Según el informe de Fitch, el grado de disrupción dependerá de la capacidad de bancos, fintechs y redes de tarjetas para ajustarse, invertir en infraestructura y aprovechar los datos para una gestión crediticia más eficiente.

Un nuevo escenario para el ecosistema financiero

Bre-B no solo representa una mejora técnica en la infraestructura de pagos: podría ser la puerta de entrada a un nuevo ecosistema financiero más ágil, inclusivo y competitivo. Como ha ocurrido en Brasil, su éxito dependerá de la masificación entre usuarios, el respaldo de comercios y la integración de nuevos productos que vayan más allá del simple pago instantáneo.

La experiencia brasileña demuestra que la innovación regulatoria y tecnológica puede reordenar un mercado en pocos años. En Colombia, los actores financieros ya se preparan para lo que podría ser una transformación sin precedentes en la forma en que se mueve el dinero.