El Ministerio del Trabajo anunció la puesta en marcha de una herramienta digital, basada en un código QR para que los trabajadores y trabajadoras denuncien de manera confidencial el incumplimiento del nuevo salario mínimo vital.

De acuerdo con la entidad, a la fecha se han recibido 864 quejas contra empleadores por no cumplir con el pago del aumento del salario mínimo o por desmejoramiento de condiciones laborales, incluyendo un caso crítico de más de 230 denuncias contra un mismo empleador.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la medida busca frenar las estrategias de evasión tras el incremento del 23%.

«Las quejas se concentran en la falta del incremento legal, prácticas laborales irregulares y la terminación o no renovación de contratos como represalia directa al aumento salarial», detalló el ministro.

Nota recomendada: Gobierno quiere desindexar el precio de la vivienda del alza del salario mínimo











