El representante a la cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés Aljure, pidió a sus colegas de las comisiones conjuntas económicas establecer un acuerdo que permita la reducción del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026, presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República.

Garcés considera necesario dar la discusión de la iniciativa para que del Legislativo se apruebe un presupuesto para 2026 sensato, sin que exceda los gastos de las Nación y que evite lo que califica como: «dictadura fiscal».

«Para 2026, el Gobierno presenta un presupuesto de funcionamiento con $36,5 billones de aumento

frente a 2025, sin mostrar el más mínimo esfuerzo de austeridad. Este incremento desproporcionado

en el aparato administrativo pretende financiarse con una reforma tributaria de $26,3 billones, que recaería directamente sobre el bolsillo de los colombianos, consolidando un modelo donde el gasto político se sostiene a punta de más impuestos y menos inversión productiva», explica Garcés.

El congresista de derecha considera que el presupuesto de 2026 está sobredimensionado y estima en su escenario base que hay un faltante de $39,4 billones para cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2%, equivalentes a 2 puntos del PIB.

«Mantener el presupuesto en los niveles propuestos por el Gobierno agravará el déficit, aumentará la dependencia de ingresos inciertos y comprometerá el cumplimiento de la Regla Fiscal en los próximos años», advierte.

Christian Garcés dice que es necesario dar un debate técnico con el objetivo de lograr una reducción sustancial en el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026.