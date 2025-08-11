Ir al contenido principal

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, en entrevista para Confidencial Noticias, afirmó que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno Nacional se verá obligado a acudir al endeudamiento.

¿Es lógico que el Gobierno Nacional piense en una reforma tributaria cuando se dice que el país no está para más impuestos?

Clara López: El Gobierno acaba de presentar un proyecto de presupuesto nacional por 557 billones de pesos, al que le faltan 26 billones. Es necesario financiarlo porque incluye salarios, deuda externa y necesidades básicas. Por eso se requiere una ley de financiamiento o una reforma tributaria que no afectará a la clase trabajadora ni a la clase media, ya que existen nichos —como el de las apuestas, especialmente las internacionales— por donde se van millones de dólares que no pagan un centavo en impuestos.

¿Hay ambiente en el Congreso de la República para aprobarla?

Clara López: El problema es que, en época electoral, los políticos piensan más en los votos que en el país.

¿No sería mejor reducir el gasto público?

Clara López: Dicen que la nómina oficial está abultada, pero en realidad se han hecho mejoras en el pago a profesores, trabajadores, policías, militares, etc., lo cual es lógico en la vida de cualquier ser humano. Esa posición farisea de algunos políticos es difícil de entender.

Si el Congreso no aprueba el proyecto de reforma tributaria, ¿qué camino tomará el Gobierno?

Clara López: El único camino que queda es el endeudamiento. Por eso fue tan importante acudir a la cláusula de escape de la regla fiscal, porque no hay más que hacer.

