Con nueve votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Cuarta del Senado de la República, hundió el proyecto de reforma tributaria que discutían las Comisiones Económicas Conjuntas.

Con este proyecto el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para sostener el Presupuesto General de la Nación. Ahora deberá buscar nuevos mecanismos para financiarlo como acudir al endeudamiento o la declaración de una emergencia económica.

La suerte de esta iniciativa estaba cantada, porque para ser aprobada requería mayorías tanto en Senado como en Cámara, y en la Comisión Cuarta no contaba con los suficientes votos.

