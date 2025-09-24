Ir al contenido principal

Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto general de la Nación radicado por el Gobierno Nacional.

El monto aprobado por las células económicas es de 546.9 billones, de los cuales 102 billones serán utilizados para el pago de la deuda pública y 85.2 billones se destinarán a temas de inversión.

El Gobierno Nacional a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, agradeció a los congresistas de las comisiones económicas. «Es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, dijo el funcionario.

El proyecto fue aprobado cuando el tiempo corría en su contra y se temía su hundimiento, lo que hubiese obligado a su firma por decreto.

