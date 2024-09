¿Cómo hacer eTrading?

En los últimos años el eTrading se ha convertido en una de las formas más accesibles y populares de inversión en la era digital, pues este les permite a las personas comprar y vender activos financieros, como acciones, divisas y criptomonedas, entre otros, a través de plataformas en línea y fáciles de usar desde cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, pese a su accesibilidad e innumerables beneficios, aún existe mucha desinformación que ha llevado a que los inversionistas no aprovechen todas las oportunidades que esta actividad tiene para ofrecer. Para que esto no le pase, esté mejor informado y no se lleve ninguna sorpresa a la hora de invertir en plataformas digitales, Bancolombia le comparte 5 mitos del eTrading para que pueda invertir digitalmente con mayor seguridad y conocimiento:

Para hacer eTrading se necesita mucho dinero



¡Mentira! Hacer eTrading es posible con una cantidad relativamente baja de dinero, especialmente con el acceso a plataformas en línea que permiten operar con montos mínimos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño de la inversión puede influir en las ganancias y pérdidas, y siempre es crucial gestionar el riesgo adecuadamente.

Por ejemplo, en la plataforma de inversiones digitales del Grupo Bancolombia las personas pueden invertir en acciones o ETF desde 200.000 pesos, y, lo mejor, con comisiones que van desde 5.000 pesos por cada operación de compra o venta de hasta 2 millones. O del de 0.25% + IVA para inversiones superiores a los 2.000.000 millones de pesos.

El eTrading es solo para expertos en economía o finanzas



¡Falso! Aunque tener conocimientos financieros es útil, el eTrading es accesible para personas con múltiples conocimientos. Además, existen numerosos recursos educativos, cursos y plataformas que pueden ayudarles a los principiantes a aprender sobre trading y desarrollar sus habilidades. La clave es la educación continua y la práctica.

Además, es importante recordar que al adquirir cualquier tipo de producto o servicio de inversión es clave informarse para saber qué tan confiable es la empresa, qué pasa en el entorno y cómo influye el contexto en las decisiones que se toman. Por ejemplo, en Bancolombia tenemos una página de Investigaciones Económicas en la que constantemente hacemos análisis de los mercados para que nuestros clientes siempre estén bien informados.

El eTrading no es seguro y es una forma de estafa



Aunque es verdad que en el mundo del trading han aparecido diferentes plataformas sin la debida regulación, es importante resaltar que, en Colombia, las comisionistas de bolsa (entidades vigiladas y reguladas) están habilitadas para ofrecer estas plataformas de trading. Por eso es tan importante que cuando las personas decidan invertir investiguen bien dónde están poniendo su dinero para asegurar que se trata de una comisionista que cumple con toda la normativa y procedimientos requeridos por el sector.

Recuerde siempre que las inversiones sin riesgo y alta rentabilidad no existen, así que no se deje engañar

A través del eTrading solo se puede invertir en Colombia y hay que comprar dólares físicos para estar expuesto al mercado internacional



¡Así no es! Las plataformas de eTrading les permiten a los inversores acceder a una amplia gama de mercados internacionales sin necesidad de comprar dólares físicos. Además, a través de estas plataformas también se pueden comprar acciones, bonos, ETFs y otros instrumentos financieros que facilitan que los portafolios de inversión estén expuestos a múltiples vehículos, activos y regiones.

De acuerdo con Jorge Arango, vicepresidente de Gestión de Inversiones del Grupo Bancolombia, “queremos eliminar el mito que se tiene alrededor de la creencia de que las inversiones son solo para los que son muy expertos o millonarios. La realidad es que la inversión es para todas las personas y con eTrading Bancolombia lo pueden hacer con montos bajos y desde cualquier lugar, con su celular o computador”.“Hay muchas creencias que son cosa del pasado, y hoy, gracias a la tecnología y estrategias inclusivas, estamos logrando democratizar las inversiones”, agregó.



El eTrading puede ser una herramienta poderosa para quienes buscan invertir y gestionar sus finanzas, pero es fundamental abordar esta actividad con una mente abierta y bien informada. Desmitificar las ideas erróneas y comprender la realidad del eTrading puede ayudarles a los inversionistas a tomar decisiones más acertadas y a evitar errores comunes en el camino hacia el éxito.