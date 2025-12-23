Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Gobierno Nacional decretó el estado de Emergencia Económica en todo el país, como medida para recaudar el dinero faltante en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República.

Se sabía que el Gobierno acudiría a esta medida tras la negación del Congreso de la República al proyecto de reforma tributaria.

El argumento entregado por el Ministerio de Hacienda para decretar el Estado de Emergencia Económica, es que el país tiene obligaciones económicas que deben ser atendidas de manera inmediata.

Según el borrador del decreto, la tarifa del impuesto subiría al 1 % para quienes registren patrimonios superiores a $3.600 millones. Asimismo, se establecería una tasa progresiva que podría alcanzar hasta el 5 % para los contribuyentes cuyos patrimonios superen los $100.000 millones, lo que representaría un cambio sustancial frente al esquema vigente.

En la actualidad, la tarifa inicial del impuesto es del 0,5 % y la máxima llega al 1,5 %, por lo que la propuesta implicaría un incremento considerable en la contribución de los grandes patrimonios. El Gobierno argumenta que esta medida permitiría una mayor equidad en el sistema tributario, al exigir un mayor esfuerzo fiscal a quienes tienen mayor capacidad económica.

Nota recomendada: Las proyecciones de Asobancaria para el 2026

No obstante, el decreto mantendría sin cambios la tarifa del 0,5 % para los patrimonios comprendidos entre $2.000 millones y $3.600 millones. Esta medida busca proteger a los contribuyentes con patrimonios más bajos dentro del rango gravado, mientras se concentra el aumento en los niveles más altos de riqueza.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el Gobierno no ha considerado el establecimiento del 5×1.000.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo