La Fundación ANDI y la Fundación Santo Domingo lanzaron el informe “+Inclusión laboral y socioeconómica de la población migrante en Colombia: avances y pendientes”, una investigación que presenta un panorama actualizado sobre el impacto, los desafíos y las oportunidades de la migración venezolana en el país.

El estudio destaca que más de 2,8 millones de personas venezolanas residen actualmente en Colombia y que el 68% se encuentra en edad productiva, representando un capital humano con alto potencial para dinamizar el empleo formal, fortalecer la competitividad empresarial y ampliar el bono demográfico nacional.

A pesar de los avances, el documento advierte que aún persisten barreras estructurales, como la informalidad laboral —que supera el 75%—, la falta de reconocimiento de competencias profesionales, los procesos lentos de regularización migratoria y la persistencia de estereotipos que dificultan la inclusión plena.

Nota recomendada: Defensoría del Pueblo emite preocupante Alerta Temprana de Tibú (Norte de Santander)

El informe recopila buenas prácticas del sector empresarial que demuestran que la inclusión laboral es una inversión rentable y sostenible. Casos como la Ruta de Inclusión Laboral de Claro por Colombia y la estrategia de Pavco Wavin evidencian cómo la diversidad fortalece la cultura organizacional, mejora la productividad y contribuye al desarrollo territorial.

La publicación también plantea una serie de recomendaciones estratégicas para fortalecer la inclusión socioeconómica: promover rutas de contratación inclusivas, facilitar la convalidación de competencias, fomentar la formalización laboral y consolidar alianzas entre empresas, gobiernos y cooperación internacional.

“La inclusión laboral no se resuelve únicamente con más oferta de empleo. Se requiere comprender y atender los retos de la movilidad humana y, sobre todo, aprovechar la oportunidad que significa para construir entornos laborales equitativos y culturalmente diversos”, afirmó Catalina Martínez Guzmán, directora ejecutiva de la Fundación ANDI.

Informe_ILSPoblacionMigrante by Confidencial Colombia

Confidencial Noticias

Más contenido del autor

PORTADA

EEUU resta atención a las acusaciones de Petro

| Europa Press | ,
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha tratado de restar credibilidad a las acusaciones sobre un presunto plan para encarcelar al presidente, Gustavo Petro, de quien ha dicho que «se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón)…
Siga leyendo

Procuraduría exige a la función pública cumplir con la Ley de Garantías

| Confidencial Noticias | , ,
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a todas las entidades públicas a dar cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías de cara a los procesos electorales de 2026. El jefe del Ministerio…
Siga leyendo

«El crecimiento económico no requiere reformas tributarias»: Efraín Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en entrevista para Confidencial Noticias, ratifica su negativa a votar a favor del proyecto de reforma tributaria. ¿Qué sentido tiene oponerse a una reforma tributaria ahora, si de igual…
Siga leyendo

Colombia llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos

| Confidencial Noticias | , ,
La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos…
Siga leyendo

Juliana Guerrero no estuvo en la Fundación Universitaria San José, ni asistió a clases

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José reconoció que Juliana Guerrera nunca asistió a clases y que no registra en las matrículas de la institución. Juliana Guerrera fue postulada al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, y aseguró…
Siga leyendo