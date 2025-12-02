Ir al contenido principal

En Colombia la temporada navideña es sin duda uno de los eventos más importantes para el comercio y las familias colombianas por el carácter emocional de la misma,  según Fenalco y su más reciente encuesta  sobre los gustos y tendencias de los colombianos que además detalla que entre $200.000 y $800.000 en promedio  de gasto para los regalos de Navidad y que casi el 50% prefiere comprar los obsequios en línea, las cuales para el segundo trimestre de 2025 tuvieron con un crecimiento de 3% frente al mismo periodo de 2024 de acuerdo con cifras de la CCCE, por lo que se prevé que la para las festividades decembrinas continúen en aumento.

Pero no solo aumentan las ventas sino el número de paquetes que las empresas transportan y deben entregar; el cual se estima pueda ser de hasta un 50% o más en diciembre, lo que genera uno de los mayores retos logísticos y de última milla ‘‘que santa llegue a tiempo y no se rompa la magia de la navidad’’; es aquí donde la  tecnología logística permite planificar mejor, reaccionar a tiempo y brindar  una experiencia consistente al cliente.

‘‘En un mercado donde cada minuto cuenta y la experiencia del cliente marca la diferencia, Drivin va más allá de optimizar la logística: impulsa la confianza, refuerza la reputación de las marcas y mantiene viva la magia de las fiestas, entrega tras entrega. En la temporada más retadora del año, Drivin se consolida como el aliado estratégico que permite a las empresas cumplir sus promesas al cliente’’ indica Juan Angel, Country Manager de Drivin en Colombia.

Angel también explica tener en cuenta el uso de soluciones tecnológicas podría aminorar los errores en la operación logística de alta temporada, así como las siguientes recomendaciones que podrían mejorar la gestión de entregas:

Planificación anticipada (ideal desde octubre-noviembre):  Este proceso implica revisar el comportamiento de demanda de años anteriores, proyectar los volúmenes de venta, anticipar necesidades de inventario y asegurar la disponibilidad de proveedores y transportadores. Una planificación temprana permite a las compañías evitar cuellos de botella en almacenamiento, transporte y última milla, además de negociar mejor sus capacidades logísticas y garantizar tiempos de entrega incluso en los picos más altos del mes de diciembre.

Implementar tecnología de trazabilidad: La trazabilidad se ha convertido en un factor determinante para la operación logística moderna; el uso de herramientas como TMS, no solo mejora el control operativo, sino que también reduce la incertidumbre para el consumidor. Drivin permite a las empresas visualizar el estado exacto de cada envío, anticipar retrasos, gestionar desviaciones y tomar decisiones inmediatas para corregir incidentes antes de que afecten la entrega final. Además, compartir esta información con los clientes disminuye la carga en los canales de atención y refuerza la confianza del comprador en una época donde la puntualidad es crítica.

Estrategias de última milla: La última milla es el eslabón más retador de toda la operación navideña, especialmente por el aumento del tráfico, la congestión urbana y los picos de demanda, para enfrentar este escenario, las empresas están implementando estrategias como la entrega por zonas para optimizar rutas, el uso de vehículos alternativos como motos o bicicletas eléctricas y la diversificación de transportadores.

Comunicación proactiva con clientes: En Navidad, la experiencia del consumidor es tan relevante como la entrega misma. Por ello, la comunicación clara y anticipada se convierte en una herramienta esencial. Las empresas deben informar desde noviembre sobre las fechas límite para realizar compras si se quiere garantizar una entrega antes del 24 de diciembre, además de actualizar constantemente a los usuarios sobre el estado de sus pedidos.

El envío de notificaciones automáticas (como confirmaciones, avances de envío o alertas de retraso) reduce la incertidumbre, evita saturación en los canales de atención y mejora la percepción de servicio.

Gestión del retorno y control de incidencias: Las devoluciones y los incidentes logísticos aumentan considerablemente en diciembre, especialmente después del 25; por ello, es fundamental que las empresas cuenten con protocolos claros de manejo de devoluciones, cambios y reportes de inconsistencias; esto incluye tener equipo adicional dedicado a la revisión de incidencias, rutas especiales para recogidas y un proceso estandarizado que permita resolver rápidamente reclamos relacionados con productos defectuosos, entregas fallidas o direcciones incorrectas.

PCMI asegura que el 88 % de adultos en Colombia compran por internet, mucho más en temporadas de alta demanda como Navidad y  Fin de Año; una gestión logística eficiente, reduce costos y mantiene la operación fluida durante una época donde cualquier retraso puede afectar la imagen de la marca; Drivin se ha convertido en un aliado clave para las empresas con e-commerce picos de alta demanda, gracias a su tecnología, las compañías pueden anticiparse a picos de volumen, gestionar imprevistos con mayor eficiencia y ofrecer a sus clientes finales entregas más rápidas y confiables. Esto se traduce en una operación más ágil, menores costos logísticos y una experiencia superior para el consumidor en los momentos en que más lo necesita con la llegada de santa.

