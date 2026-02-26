La Contraloría General de la República en un informe de auditoría determinó hallazgos fiscales por valor

de $24.849 millones tras adelantar una auditoría de cumplimiento a la gestión de la EPS Asmet Salud S.A.S. durante las vigencias 2023 y 2024.

El principal hallazgo, por $23.426 millones, corresponde a giros injustificados autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores.

Aunque ASMET SALUD certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores. A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar.

La Contraloría no encontró evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por ASMET SALUD contra la firma interventora para la recuperación de los recursos públicos.

De acuerdo con el órgano de control, «la vigencia 2024, Asmet Salud solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores. Sin embargo, de los 74 implicados, únicamente 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen procesos suspendidos, lo cual ha limitado el avance en la recuperación efectiva».

La Contraloría pudo establecer que luego de transcurrido más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles

para su reintegro.

