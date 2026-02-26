Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Contraloría General de la República en un informe de auditoría determinó hallazgos fiscales por valor
de $24.849 millones tras adelantar una auditoría de cumplimiento a la gestión de la EPS Asmet Salud S.A.S. durante las vigencias 2023 y 2024.

El principal hallazgo, por $23.426 millones, corresponde a giros injustificados autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores.

Aunque ASMET SALUD certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores. A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar.

La Contraloría no encontró evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por ASMET SALUD contra la firma interventora para la recuperación de los recursos públicos.

De acuerdo con el órgano de control, «la vigencia 2024, Asmet Salud solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores. Sin embargo, de los 74 implicados, únicamente 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen procesos suspendidos, lo cual ha limitado el avance en la recuperación efectiva».

La Contraloría pudo establecer que luego de transcurrido más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles
para su reintegro.

Nota recomendada: Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Denuncian la presencia de una mujer que portaba un arma en un evento de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata, Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la presencia de una mujer armada en un acto público en el parque armada José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima). En…
Siga leyendo

La candidata Ana Guetío se encuentra sana y salva

| Confidencial Noticias | , ,
La Unidad Nacional de Protección confirmó que la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetío se encuentra sana y salva. Guetío fue encontrada en el departamento del Cauca gracias a la acción de las autoridades policiales, militares e indígenas de…
Siga leyendo

¿Quién es el exfiscal imputado por acoso sexual a una de sus subalternas?

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la…
Siga leyendo

El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio

| Confidencial Noticias | , ,
Continúa la preocupación por la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez, por el Partido Conservador. El último rastro que se tuvo del aspirante al Senado fue mientras se movilizaba en el sur del departamento del Cesar, en la vía entre el…
Siga leyendo

Daniel Quintero es la sorpresa en la encuesta de Invamer, Noticias Caracol y Bluradio

| Confidencial Noticias | , ,
La última encuesta de intención de voto realizada por la firma Invamer, publicada por Noticias Caracol y Bluradio, preguntó por quienes votarían en las consultas presidenciales, una de ellas, la del Frente Por la Vida, donde la sorpresa del momento fue el…
Siga leyendo