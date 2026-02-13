Los colombianos que devengan el salario mínimo se preguntan por el valor que recibirán en su próximo pago, sea mensual o quincenal, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto expedido por el Gobierno Nacional que lo incrementaba en un 23%.

Al respecto, dejó claro el Consejo de Estado en su providencia, que durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025.

Para subsanar este asunto, el Ministerio de Trabajo deberá presentar un lapso de 8 días el acto administrativo, ajustado a los lineamientos técnicos definidos por el alto tribunal. Estos son los siguientes:

La productividad total de los factores.

La inflación causada durante 2025.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para 2026.

Al respecto, en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, dijo que en la próxima quincena se debe pagar lo decretado por el Gobierno Nacional.

Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado.



El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas



— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026

