Fuente: Pexels

La creciente digitalización de las instituciones financieras en América Latina ha democratizado el acceso en países como Colombia. ¿Pero cuánto les interesa la educación financiera a los colombianos? Según un estudio realizado por Ipsos para Nu, mucho: el 95 % de los encuestados busca interiorizarse sobre el tema. Las estadísticas relevadas muestran cómo los ciudadanos de distintas generaciones gestionan su dinero y qué espacios de mejora existen.

Uso de herramientas digitales en Colombia

Más allá de que las herramientas digitales estén creciendo en el país, aún mantenemos hábitos financieros tradicionales como la dependencia del efectivo. Por ejemplo, el 56 % de los usuarios lo usan como forma de pago y utilizan cajeros automáticos y sucursales bancarias. Por suerte, si miramos la región Centro Oriente la situación mejora: el 65% de la población realiza sus transacciones diarias, como pagos y transferencias, a través de plataformas digitales.

Hoy en día, cada vez es más sencillo bancarizarse y realizar operaciones gracias a las billeteras virtuales y a la inversión de ahorros en instrumentos financieros diversos, como plataformas como MetaTrader 5 diseñadas para el comercio de Forex, o bien aplicaciones de trading de bonos o acciones de empresas. Estas son una gran opción, ya que no se necesitan grandes sumas para invertir y permiten una mayor independencia económica en todos los estratos.

Más allá de la democratización de la bancarización, un factor importante en este proceso es la confianza en las herramientas financieras. Por ejemplo, el 84 % de los usuarios siente que las aplicaciones bancarias son seguras y fáciles de usar, lo que es un signo alentador para la digitalización y la autonomía de la población. A pesar de que muchos aún recurren a las tarjetas de débito y a los retiros de efectivo en cajeros, hay mucho margen de mejora en el horizonte.

Las metas de ahorro de los colombianos

Ahorrar encabeza las prioridades financieras de los ciudadanos: un 54 % de la población tiene como meta crear un fondo de emergencia, lo que evidencia un manejo responsable del dinero ante imprevistos. También se mencionan objetivos como la educación, la vivienda y la compra de dispositivos tecnológicos.

No obstante, los colombianos también priorizan el ocio: un 42 % pone los viajes turísticos como una meta financiera deseable. Estos objetivos a mediano y largo plazo pueden ayudarles con otro factor clave de la educación financiera: la planificación y el armado de un presupuesto mensual.

La brecha etaria en las finanzas colombianas

La educación financiera de los colombianos se enfrenta a un gran desafío: el generacional. Mientras que los millennials encabezan el uso de apps de finanzas, el 50 % de los baby boomers nunca han recibido formación en finanzas personales, por lo que recurren a familiares o amistades para tomar decisiones sobre sus finanzas. Hasta que no se achique esta brecha etaria, la digitalización no podrá convertirse en un fenómeno nacional.

Para fomentar la inclusión financiera, pueden implementarse medidas como promocionar los medios de pago electrónicos y mejorar el acceso a Internet y a la telefonía móvil para realizar pagos digitales.

