De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía de Colombia pasó de 1.8 % en el tercer trimestre del año pasado a 3.6 % del mismo período en el 2025.

De acuerdo con los analistas, este crecimiento superó las expectativas de los pronósticos iniciales que se hicieron a comienzos de 2025.

Según el DANE, los sectores que jalonaron este crecimiento económico fueron: el comercio con el sector de vehículos y motos con el 8,4%; la educación, con un crecimiento del 11 % y la confección con el 4,1%. Las obras civiles, que tienen un crecimiento del 13.1 %.

En contraste, la minería se contrajo un 5.7 % por cuenta de la menor producción de petróleo, de gas y carbón.

Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua

Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
