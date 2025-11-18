De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía de Colombia pasó de 1.8 % en el tercer trimestre del año pasado a 3.6 % del mismo período en el 2025.

De acuerdo con los analistas, este crecimiento superó las expectativas de los pronósticos iniciales que se hicieron a comienzos de 2025.

Según el DANE, los sectores que jalonaron este crecimiento económico fueron: el comercio con el sector de vehículos y motos con el 8,4%; la educación, con un crecimiento del 11 % y la confección con el 4,1%. Las obras civiles, que tienen un crecimiento del 13.1 %.

En contraste, la minería se contrajo un 5.7 % por cuenta de la menor producción de petróleo, de gas y carbón.