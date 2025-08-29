Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su último boletín reveló que la cifra de desempleo en Colombia bajó fue de 8,8%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,9% reportado en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con la entidad, la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (57,8%).

Este descenso se presentó principalmente en los dominios geográficos de 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas con una variación porcentual de -16,2% (variaciones estadísticamente significativas), Otras cabeceras con una variación porcentual de -6,1% y en 10 ciudades con -8,1%.

Nota recomendada: DANE asegura que en 2024 un total de 1.267.000 colombianos dejaron de ser pobres

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó
(24,3%) con una diferencia de 2,4 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (26,8%), seguido de
Riohacha (14,4%) e Ibagué (12,8%).

En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (7,3%), Villavicencio (7,7%) y Cali A.M. (7,8%).

Por otra parte, la proporción de población ocupada informal para el mes de julio de 2025 disminuyó 1,2 p.p. en el total nacional y 0,7 p.p. en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzando el 54,8% y 41,6%, respectivamente.

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 15,0% para el trimestre móvil mayo – julio 2025. Para el mismo periodo de referencia, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este segmento de población fueron: Quibdó (33,7%), Sincelejo (24,9%) e Ibagué (23,7%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Pereira A.M. (12,9%), Cali A.M. (13,5%) y Villavicencio (13,5%)

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo

Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
Siga leyendo

¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?

| Periodista Infiltrado | , ,
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…
Siga leyendo