Ecopetrol confirmó la autorización que obtuvo su filial Cenit, por parte de la Autoridad Nacional de Agencias Ambientales (ANLA) para desarrollar proyectos relacionados con licuado de gas en la terminal de Coveñas, en el departamento de Sucre.

De acuerdo con los resultados de los análisis producto del estudio previo realizado por la ANLA y Ecopetrol, Coveñas ofrece ventajas competitivas en tiempos de entrada y viabilidad técnica, frente a otras alternativas de importación en infraestructura del mismo grupo empresarial.

Este proyecto contempla la puesta en marcha de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación que recibirá cargamentos de GNL importado.

De acuerdo con Ecopetrol, este proyecto permitirá equilibrar la oferta y la demanda a nivel nacional y garantizar el suministro de gas natural a hogares, industrias y transporte público.

