Ecopetrol S.A. emitió un comunicado oficial en el que aclara varios puntos clave sobre el proceso en curso para contratar un servicio de regasificación en el Caribe colombiano. La empresa negó categóricamente que se haya adjudicado un contrato y subrayó que aún no existe un proceso de selección abierto.

Sin adjudicación ni instrucciones de la alta dirección

De acuerdo con Ecopetrol, ni su presidente Ricardo Roa Barragán ni la Junta Directiva han instruido, sugerido o solicitado a su filial Hocol —ni a ningún colaborador— adelantar gestiones relacionadas con proyectos de regasificación. “El contrato NO ha sido adjudicado a ninguna empresa”, enfatizó la compañía, que además aseguró estar en una fase de sondeo de mercado para evaluar disponibilidad, características técnicas y viabilidad de posibles plantas flotantes.

Tampoco se ha definido aún la ubicación, el tamaño, la tecnología ni el mecanismo de selección del proyecto. Todo esto desmiente versiones que sugieren decisiones anticipadas en el proceso.

Liderazgo técnico y acompañamiento institucional

Ecopetrol explicó que lidera el proceso directamente con apoyo de firmas internacionales expertas, bajo las mejores prácticas del sector energético. Además, recalcó que cualquier decisión de adjudicación será tomada con estricto apego a sus procedimientos internos y deberá ser aprobada por las instancias corporativas competentes.

La empresa también afirmó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, la cual activó el “Proceso de Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos”, en el marco del Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI).

Evaluación de escenarios en el Caribe y otras regiones

Actualmente, Ecopetrol evalúa la viabilidad técnica de ubicar una planta de regasificación en zonas como La Guajira (Ballena) o Coveñas (Sucre). También está gestionando los permisos y condiciones normativas necesarias para integrar otras soluciones, como LNG Ballena, LNG Coveñas y la regasificadora del Pacífico, con base en criterios técnicos, comerciales y regulatorios.

Uno de los avances normativos recientes fue la respuesta de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) el pasado 1 de agosto, en la que confirmó que no es necesario un nuevo licenciamiento ambiental para las locaciones en estudio, al contar ya con permisos vigentes para operaciones de carga, descarga y almacenamiento de hidrocarburos.

Contexto: entre la urgencia energética y la transición

La aclaración de Ecopetrol se da en un contexto de necesidad energética para el país. Aunque Colombia cuenta con 2,3 TCF de reservas probadas de gas natural, los proyectos costa afuera de Ecopetrol podrían contener hasta 70 TCF de recursos prospectivos. Sin embargo, mientras estos desarrollos se concretan, la empresa trabaja en soluciones temporales para garantizar la seguridad energética nacional, incluyendo la importación de gas natural.

En 2024, se adelantó un proceso competitivo para una regasificadora en el Pacífico, que culminó con la adjudicación a PIO S.A.S de los servicios de almacenamiento, transporte y regasificación en Buga, con capacidad para 60 millones de pies cúbicos día (MPCD). Esta infraestructura entrará en operación en agosto de 2026.

En el caso del Caribe, Ecopetrol lanzó en el primer semestre de 2025 un Requerimiento de Información (RFI) no vinculante, con el objetivo de recibir propuestas sobre nuevas unidades de regasificación. El proceso generó el interés de 42 empresas, principalmente internacionales, de las cuales 20 enviaron propuestas. Las empresas Gaxi SA ESP y Plus Energy S.A.S no participaron.

Lo que viene

Según Ecopetrol, el proceso continúa con la revisión técnica, normativa y ambiental de las propuestas recibidas. La empresa insiste en que, hasta la fecha, no se ha contratado ninguna solución adicional a la ya adjudicada en el Pacífico.

Mientras tanto, la compañía sigue apostando por la diversificación energética, como lo demuestra la próxima entrada en operación del parque solar La Iguana, de 28 MW, parte de una estrategia para liberar gas actualmente utilizado en generación térmica.