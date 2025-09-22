Ir al contenido principal

En una apuesta por diversificar sus mercados y fortalecer su eficiencia logística, Ecopetrol dio inicio a una nueva operación de exportación de asfalto sólido desde el Puerto de Cartagena, con la cual espera incrementar en un 40% la evacuación de este producto hacia destinos en el Caribe, Centro y Suramérica.

La iniciativa, desarrollada en alianza con las compañías logísticas Big River y Bulkmatic, marca un hito en la estrategia de la empresa al utilizar una solución multimodal que integra producción, solidificación, empaque y transporte del asfalto desde la Refinería de Barrancabermeja hasta el puerto. En este primer envío se despacharon 256 toneladas del material en un buque portacontenedor con destino a Chile, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad.

A partir de ahora, Ecopetrol proyecta exportar entre 600 y 1.000 toneladas mensuales de asfalto sólido por esta vía, lo que representará beneficios económicos cercanos a los USD $1.5 millones anuales. Esta nueva modalidad permitirá atender mercados en América Latina que no cuentan con infraestructura para manejar asfalto en estado líquido, ampliando así las oportunidades comerciales de la compañía.

Además del impacto económico, la operación contribuirá al desarrollo de los puertos de carga seca de Cartagena, aprovechando su ubicación estratégica y su conectividad con rutas navieras de gran calado.

Ecopetrol continúa avanzando en la implementación de soluciones logísticas eficientes e innovadoras, con el objetivo de fortalecer cada eslabón de la cadena de valor de sus productos y responder a las exigencias del mercado regional.

