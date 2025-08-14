Ir al contenido principal

Ecopetrol dio inicio al envío de combustibles marino con una mezcla del 2% de biodiesel al Caribe Colombiano.

Estos envíos se empezaron a ejecutar desde la refinería de Cartagena con un promedio de 10.500 barriles por día para abastecer la demanda y dar impulso a la transición energética.

Esta mezcla en aceite vegetal contiene un aditivo que garantiza la calidad y el rendimiento en motores de embarcaciones en motores o fluviales.

De acuerdo con la empresa de petróleos, Colombia se colocará como referente regional en temas de reducción de huella de carbono establecidas por la Organización Marítima Internacional (IMO) para 2030 y 2050.

Con el inicio del despacho de la nueva mezcla que incluye biodiesel en la zona caribe, sumado a lo que se entrega a través del Pacífico, todo el suministro de combustible incluirá el componente renovable.

