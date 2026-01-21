Ecuador impondrá «una tasa de seguridad» del 30% a las importaciones procedentes de Colombia desde el uno de febrero «ante la falta de reciprocidad y acciones firmes» para enfrentar el narcotráfico.

«Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume», escribió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de ‘X’.

Noboa afirmó que ha hecho «esfuerzos reales de cooperación» con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales (854 millones de euros).

«Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», criticó.

Nota recomendada: Trump castiga a países europeos que no respaldan su idea de quedarse con Groenlandia











