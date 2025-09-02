Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, señaló que es urgente acelerar la búsqueda de una solución empresarial definitiva para el rescate de la compañía Air-e, con el fin de garantizar la estabilidad de la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la confianza de los trabajadores en los departamentos de los Costa Caribe.

“Es el momento de enviar un mensaje de confianza, no solamente al Caribe sino al sistema colombiano, y por eso confío en que con el superintendente de la mano podamos sacar rápidamente una apuesta hacia esta región del país”, expresó el titular de la cartera.

El jefe de la cartera de energía hizo un nuevo llamado a los gremios, para construir un acuerdo justo del cargo por confiabilidad en beneficio de los usuarios y la transición energética.

“Hago un llamado a los gremios para que revisemos el cargo por confiabilidad, que concretemos propuestas en conjunto y lleguemos a un acuerdo que no vaya en contra de la economía de los usuarios en el pago de su factura de energía, y que no represente un riesgo para la confiabilidad del sistema”, puntualizó.

Nota recomendada: Primer vagón del metro inicia el camino hacia Bogotá

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo

Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias | , ,
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Siga leyendo

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo