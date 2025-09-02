El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, señaló que es urgente acelerar la búsqueda de una solución empresarial definitiva para el rescate de la compañía Air-e, con el fin de garantizar la estabilidad de la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la confianza de los trabajadores en los departamentos de los Costa Caribe.

“Es el momento de enviar un mensaje de confianza, no solamente al Caribe sino al sistema colombiano, y por eso confío en que con el superintendente de la mano podamos sacar rápidamente una apuesta hacia esta región del país”, expresó el titular de la cartera.

El jefe de la cartera de energía hizo un nuevo llamado a los gremios, para construir un acuerdo justo del cargo por confiabilidad en beneficio de los usuarios y la transición energética.

“Hago un llamado a los gremios para que revisemos el cargo por confiabilidad, que concretemos propuestas en conjunto y lleguemos a un acuerdo que no vaya en contra de la economía de los usuarios en el pago de su factura de energía, y que no represente un riesgo para la confiabilidad del sistema”, puntualizó.

