Confidencial Noticias 2025

Oscar Sevillano

«El anuncio de desindexar el Salario Mínimo del precio de la vivienda es algo populista»: Sandra Forero

El anuncio del Gobierno Nacional de decretar la desindexación del aumento del salario mínimo para 2026 del valor de la vivienda de interés social (VIS) y de la vivienda de interés prioritario (VIP) ha generado debate en el sector. Desde distintos frentes se considera que esta medida no es viable y que, de lograrse, solo podría hacerse mediante una ley de la República.

Para Confidencial Noticias habló la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, quien fue presidenta durante varios años de la Cámara Colombiana de la Construcción y también presidió el Consejo Gremial.

La cabildante calificó el anuncio del decreto como una medida populista, pues —según explicó— para realizar este cambio es necesaria una ley de la República que modifique lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, aprobado por el actual Congreso. En dicho plan se establece que el valor tope de la vivienda de interés social es de 135 salarios mínimos, aunque en municipios con condiciones especiales de suelo este valor puede llegar hasta los 150 salarios mínimos.

Forero Ramírez recordó que en el mismo Plan Nacional de Desarrollo el tema de la vivienda quedó excluido de cualquier posibilidad de desindexarse del aumento anual del salario mínimo. Por ello, señaló que para corregir este asunto se debe expedir una norma por la vía legislativa y no mediante un decreto.

“En el mismo Plan de Desarrollo se crearon unas unidades para que en algunos productos se desindexe el porcentaje de aumento del salario mínimo, y resulta que excluyen la vivienda. Claramente dice que no se puede hacer”, puntualizó la cabildante.

Finalmente, Sandra Forero puso en duda que se pueda presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, en caso de que el Gobierno decida acudir a la vía legislativa, ya que —según afirmó— no existiría el ambiente político suficiente para debatirlo y el proyecto se hundiría por sí solo.

Nota relacionada: Gobierno quiere desindexar el precio de la vivienda del alza del salario mínimo





Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
