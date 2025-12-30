Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los gremios económicos manifestaron su desacuerdo con el aumento del 23 % al salario mínimo para el año 2026, decretado por el Gobierno Nacional.

El primero en expresar su inconformidad fue la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que considera que se trata de una decisión que genera demasiados riesgos para la estabilidad laboral de miles de empleados en el país.

Para la ANDI, este incremento traerá efectos negativos sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo e incluso las finanzas públicas.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) calificó el decreto como “irresponsable”. De acuerdo con su presidente, Jaime Alberto Cabal, “creemos que este acto irresponsable del Gobierno Nacional, de subir desorbitadamente el salario mínimo en Colombia, sin antecedentes y muy por encima de la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía y para los propios colombianos”.

Desde AmCham Colombia manifestaron su preocupación, al considerar que se estaría cambiando la forma de definir el salario mínimo por fuera de lo previsto en la Constitución y en la Ley 278, las cuales exigen concertación y el uso de variables como inflación, productividad, crecimiento y situación del empleo.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, calificó la medida como “populista” a través de su cuenta en X.

“Con la decisión tomada unilateralmente por el Gobierno, más de 11,3 millones de compatriotas que ganan menos del salario mínimo y los 13,6 millones que se encuentran en la informalidad laboral estarán cada día más lejos de poder acceder a un trabajo formal”, afirmó.

Por último, Asobancaria señaló que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tiene un impacto directo sobre el comportamiento de los precios. Según cálculos del gremio, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que supere los criterios técnicos, la inflación podría aumentar, en promedio, entre 10 y 16 puntos básicos.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, confirmó a través de una alocución, en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el aumento del 23 % del salario mínimo para el año 2026.

Nota relacionada: Petro decreta el Salario Mínimo en 2 millones de pesos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

| Confidencial Noticias | ,
El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
Siga leyendo

María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

| Oscar Sevillano | , ,
A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo