Los gremios económicos manifestaron su desacuerdo con el aumento del 23 % al salario mínimo para el año 2026, decretado por el Gobierno Nacional.

El primero en expresar su inconformidad fue la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que considera que se trata de una decisión que genera demasiados riesgos para la estabilidad laboral de miles de empleados en el país.

Para la ANDI, este incremento traerá efectos negativos sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo e incluso las finanzas públicas.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) calificó el decreto como “irresponsable”. De acuerdo con su presidente, Jaime Alberto Cabal, “creemos que este acto irresponsable del Gobierno Nacional, de subir desorbitadamente el salario mínimo en Colombia, sin antecedentes y muy por encima de la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía y para los propios colombianos”.

Desde AmCham Colombia manifestaron su preocupación, al considerar que se estaría cambiando la forma de definir el salario mínimo por fuera de lo previsto en la Constitución y en la Ley 278, las cuales exigen concertación y el uso de variables como inflación, productividad, crecimiento y situación del empleo.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, calificó la medida como “populista” a través de su cuenta en X.

“Con la decisión tomada unilateralmente por el Gobierno, más de 11,3 millones de compatriotas que ganan menos del salario mínimo y los 13,6 millones que se encuentran en la informalidad laboral estarán cada día más lejos de poder acceder a un trabajo formal”, afirmó.

Por último, Asobancaria señaló que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tiene un impacto directo sobre el comportamiento de los precios. Según cálculos del gremio, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que supere los criterios técnicos, la inflación podría aumentar, en promedio, entre 10 y 16 puntos básicos.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, confirmó a través de una alocución, en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el aumento del 23 % del salario mínimo para el año 2026.

